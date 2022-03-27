27 марта 2022

Байден отказался от слов, сказанных в адрес Путина

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден заявил, что не делал призывов к смене власти в России Фото:

Американский лидер Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России, когда говорил о том, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти». Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Представители Белого дома оправдались за его слова, объяснив, что президент имел ввиду другое.

«Нет», — ответил Джо Байден на вопрос репортера о том, призывает ли американский лидер к смене режима в России. Президент США не уточнил, что конкретно он подразумевал во время своего субботнего выступления на брифинге в Белом доме.

На слова американского главы о том, что Путин «не может оставаться у власти», жестко ответил российский миллиардер Олег Дерипаска. За слова Байдена оправдался и канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что смена власти в России не является целью Североатлантического альянса. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что никогда бы себе не позволил общаться с Путиным так же, как это делает Байден, передает телеканал 360.

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Американский лидер Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России, когда говорил о том, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти». Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Представители Белого дома оправдались за его слова, объяснив, что президент имел ввиду другое. «Нет», — ответил Джо Байден на вопрос репортера о том, призывает ли американский лидер к смене режима в России. Президент США не уточнил, что конкретно он подразумевал во время своего субботнего выступления на брифинге в Белом доме. На слова американского главы о том, что Путин «не может оставаться у власти», жестко ответил российский миллиардер Олег Дерипаска. За слова Байдена оправдался и канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что смена власти в России не является целью Североатлантического альянса. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что никогда бы себе не позволил общаться с Путиным так же, как это делает Байден, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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