Байден отказался от слов, сказанных в адрес Путина

28 марта 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Американский лидер Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России, когда говорил о том, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти». Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Представители Белого дома оправдались за его слова, объяснив, что президент имел ввиду другое. «Нет», — ответил Джо Байден на вопрос репортера о том, призывает ли американский лидер к смене режима в России. Президент США не уточнил, что конкретно он подразумевал во время своего субботнего выступления на брифинге в Белом доме. На слова американского главы о том, что Путин «не может оставаться у власти», жестко ответил российский миллиардер Олег Дерипаска. За слова Байдена оправдался и канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что смена власти в России не является целью Североатлантического альянса. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что никогда бы себе не позволил общаться с Путиным так же, как это делает Байден, передает телеканал 360.