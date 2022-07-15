Жительница Кургана испытала стыд за местный аэропорт

Горожанке не понравились условия в аэропорту Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Кургана, по словам жительницы города, из-за проблемы с кондиционерами в жару было душно, а на входе просили открыть сумки, так как рамка не работала. В соцсетях она рассказала, что за это ей было стыдно перед гостями города.

«Я сегодня была в курганском аэропорту. Провожала гостей. Как же мне стыдно! На входе ударил поток горячего воздуха, как на улице, только еще жарче, душнее, спертее. Тетушки у рамки заорали „убирайте сумки, у нас ничего не работает“. Велели открыть сумки, чтобы там покопаться», — рассказала жительница Кургана Оксана Никулина в группе «Оригинальный Курган» соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, в аэропорту есть проблема с кондиционерами, из-за чего даже работникам приходилось превращать старые журналы и тетради в импровизированные веера. Также ее возмутило, что комната матери и ребенка из-за реконструкции здания находится не в аэропорту, а возле него — в гостинице «Космос». Она добавила, что по ее мнению, табло в аэропорту еле горело.

В пресс-службе аэропорта Кургана URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. На момент написания новости, ответ не был получен.

Аэропорт Кургана начали обновлять в 2020 году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что в июне 2021 года большая часть ремонтных работ была закончена.