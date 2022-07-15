«Роскосмос» и NASA подписали соглашение

15 июля 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

NASA и Роскосмос будут сотрудничать в рамках программы МКС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Госкорпорация «Роскосмос» и National Aeronautics and Space Administration подписали соглашение о совместных перекрестных перелетах. Об этом в своем telegram-канале написала госкорпорация «Роскосмос». Соглашение NASA и Роскосмоса будет способствовать развитию сотрудничества России и США в рамках программы МКС, а также эффективной реализации проектов по исследованию. «Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA», — пишет «Роскосмос». Также в «Роскосмосе» сообщили, что в состав экипажа американского корабля Crew Dragon в миссии Crew-5 войдет космонавт Анна Кикина. А ее место в экипаже российского корабля «Союз МС-22» займет астронавт NASA Франциско Рубио. Ранее сообщалось, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал российскому экипажу на МКС прекратить работу с Европой. Это решение стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс». Также в апреле ЕКА прекратило сотрудничать с Россией по лунным программам. Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества. В NASA обвинили РФ в использовании космоса для поддержки спецоперации на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госкорпорация «Роскосмос» и National Aeronautics and Space Administration подписали соглашение о совместных перекрестных перелетах. Об этом в своем telegram-канале написала госкорпорация «Роскосмос». Соглашение NASA и Роскосмоса будет способствовать развитию сотрудничества России и США в рамках программы МКС, а также эффективной реализации проектов по исследованию. «Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA», — пишет «Роскосмос». Также в «Роскосмосе» сообщили, что в состав экипажа американского корабля Crew Dragon в миссии Crew-5 войдет космонавт Анна Кикина. А ее место в экипаже российского корабля «Союз МС-22» займет астронавт NASA Франциско Рубио. Ранее сообщалось, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приказал российскому экипажу на МКС прекратить работу с Европой. Это решение стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс». Также в апреле ЕКА прекратило сотрудничать с Россией по лунным программам. Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества. В NASA обвинили РФ в использовании космоса для поддержки спецоперации на Украине.