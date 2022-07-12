Рогозин приказал экипажу РФ на МКС прекратить работу с Европой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отдал команду российскому экипажу на Международной космической станции (МКС) прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам [гендиректор Европейского космического агентства] Ашбахер со своим начальником [главой дипломатии ЕС Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», — написал Дмитрий Рогозин.
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отдал команду российскому экипажу на Международной космической станции (МКС) прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Я, в свою очередь, даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Пусть сам [гендиректор Европейского космического агентства] Ашбахер со своим начальником [главой дипломатии ЕС Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», — написал Дмитрий Рогозин. Это решение стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс». В апреле ЕКА прекратило сотрудничать с Россией по лунным программам. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил NASA условия для продолжения сотрудничества. Также он сообщал, что США и РФ обсуждают перекрестные полеты на МКС. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.