Курганский пожарный погиб на Донбассе под минометным обстрелом

В Курганской области простятся с погибшим на Украине пожарным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший пожарный из Далматовского района (Курганская область) Сергей Иванчиков, служивший по контракту, погиб 7 июля во время минометного обстрела на Донбассе. О гибели жителя района сообщили в администрации.

«07 июля 2022 года во время участия в специальной военной операции на Украине в районе н. п. Святогорск в результате минометного обстрела блокпоста погиб наш земляк Сергей Викторович Иванчиков», — рассказали в пресс-службе администрации района. До того, как уехать на Украину, мужчина работал в пожарной части города Далматово.

Администрация района выражает соболезнования родственникам погибшего. Прощание с Иванчиковым состоится 16 июля с 11 до 13 часов в культурно-досуговом центре Далматово. После прощания пройдет митинг.

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Спецоперацию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она, по свидетельству главы Росии, стала ответом на геноцид жителей ЛНР и ДНР со стороны ВСУ и нацбатов. В настоящее время территория Донбасса практически полностью перешла под контроль вооруженных сил РФ и народной милиции ЛНР и ДНР.

Сергей Иванчиков из Даламатово погиб на Украине под минометным огнем фото: VK Администрация Далматовского района