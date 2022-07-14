14 июля 2022

Президент России посмертно наградил курганского военного

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Погибший на Украине военный Александр Шкет посмертно награжден «Орденом мужества» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский военный Александр Шкет посмертно награжден «Орденом мужества», указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Лебяжьевская районная газета «Вперед» в соцсети «ВКонтакте».

«Семье Шкет из села Плоское 15 июля посмертно вручили „Орден мужества“ их сыну, Александру Владимировичу. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Указ президента РФ о награждении подписан 20 мая», — говорится в сообщении.

Ранее Александр Шкет был также награжден медалями «Во имя спасения», «95 лет ВФСО «Динамо», нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный». В том числе он был нагржден нагрудными знаками «За отличие» и «Участник ликвидации последствий ЧС».

24 февраля началась спецоперация на Украине, которая, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией объяснил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Указ президента РФ о нагрждении подписан 20 мая 2022 года
Александр Шкет награжден «Орденом мужества» посмертно

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Курганский военный Александр Шкет посмертно награжден «Орденом мужества», указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Лебяжьевская районная газета «Вперед» в соцсети «ВКонтакте». «Семье Шкет из села Плоское 15 июля посмертно вручили „Орден мужества“ их сыну, Александру Владимировичу. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Указ президента РФ о награждении подписан 20 мая», — говорится в сообщении. Ранее Александр Шкет был также награжден медалями «Во имя спасения», «95 лет ВФСО «Динамо», нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный». В том числе он был нагржден нагрудными знаками «За отличие» и «Участник ликвидации последствий ЧС». 24 февраля началась спецоперация на Украине, которая, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией объяснил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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