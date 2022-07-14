Президент России посмертно наградил курганского военного

15 июля 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Погибший на Украине военный Александр Шкет посмертно награжден «Орденом мужества» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский военный Александр Шкет посмертно награжден «Орденом мужества», указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Лебяжьевская районная газета «Вперед» в соцсети «ВКонтакте». «Семье Шкет из села Плоское 15 июля посмертно вручили „Орден мужества“ их сыну, Александру Владимировичу. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Указ президента РФ о награждении подписан 20 мая», — говорится в сообщении. Ранее Александр Шкет был также награжден медалями «Во имя спасения», «95 лет ВФСО «Динамо», нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный». В том числе он был нагржден нагрудными знаками «За отличие» и «Участник ликвидации последствий ЧС». 24 февраля началась спецоперация на Украине, которая, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией объяснил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Указ президента РФ о нагрждении подписан 20 мая 2022 года Лебяжьевская районная газета «Вперед», соцсеть «ВКонтакте» Александр Шкет награжден «Орденом мужества» посмертно Лебяжьевская районная газета «Вперед», соцсеть «ВКонтакте» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганский военный Александр Шкет посмертно награжден «Орденом мужества», указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Лебяжьевская районная газета «Вперед» в соцсети «ВКонтакте». «Семье Шкет из села Плоское 15 июля посмертно вручили „Орден мужества“ их сыну, Александру Владимировичу. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Указ президента РФ о награждении подписан 20 мая», — говорится в сообщении. Ранее Александр Шкет был также награжден медалями «Во имя спасения», «95 лет ВФСО «Динамо», нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный». В том числе он был нагржден нагрудными знаками «За отличие» и «Участник ликвидации последствий ЧС». 24 февраля началась спецоперация на Украине, которая, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией объяснил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».