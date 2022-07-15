Политику Гозману* грозит уголовное преследование

16 июля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Леонида Гозмана отпустили из СК после допроса, рассказал Михаил Бирюков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оппозиционер Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве. Об этом заявил адвокат политика Михаил Бирюков. «Гозман был сегодня задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ „Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства“», — рассказал ТАСС Михаил Бирюков. Он отметил, что Гозман был вызван с Следственный комитет России на допрос в качестве подозреваемого. Адвокат уточнил, что уголовное дело было возбуждено из-за того, что оппозиционер на год просрочил подачу уведомления о получении второго гражданства. По словам Бирюкова, сейчас политика отпустили из СК, меру пресечения ему не избирали. Ранее сообщалось, что Леонида Гозмана вызвали в СК. Причину тому политик не раскрывал. *Леонид Гозман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оппозиционер Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве. Об этом заявил адвокат политика Михаил Бирюков. «Гозман был сегодня задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ „Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства“», — рассказал ТАСС Михаил Бирюков. Он отметил, что Гозман был вызван с Следственный комитет России на допрос в качестве подозреваемого. Адвокат уточнил, что уголовное дело было возбуждено из-за того, что оппозиционер на год просрочил подачу уведомления о получении второго гражданства. По словам Бирюкова, сейчас политика отпустили из СК, меру пресечения ему не избирали. Ранее сообщалось, что Леонида Гозмана вызвали в СК. Причину тому политик не раскрывал. *Леонид Гозман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.