15 июля 2022

Политику Гозману* грозит уголовное преследование

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум-2018, третий день. Москва, гозман леонид
Леонида Гозмана отпустили из СК после допроса, рассказал Михаил Бирюков Фото:

Оппозиционер Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве. Об этом заявил адвокат политика Михаил Бирюков.

«Гозман был сегодня задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ „Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства“», — рассказал ТАСС Михаил Бирюков. Он отметил, что Гозман был вызван с Следственный комитет России на допрос в качестве подозреваемого.

Адвокат уточнил, что уголовное дело было возбуждено из-за того, что оппозиционер на год просрочил подачу уведомления о получении второго гражданства. По словам Бирюкова, сейчас политика отпустили из СК, меру пресечения ему не избирали.

Ранее сообщалось, что Леонида Гозмана вызвали в СК. Причину тому политик не раскрывал.

*Леонид Гозман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Оппозиционер Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом) стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве. Об этом заявил адвокат политика Михаил Бирюков. «Гозман был сегодня задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ „Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства“», — рассказал ТАСС Михаил Бирюков. Он отметил, что Гозман был вызван с Следственный комитет России на допрос в качестве подозреваемого. Адвокат уточнил, что уголовное дело было возбуждено из-за того, что оппозиционер на год просрочил подачу уведомления о получении второго гражданства. По словам Бирюкова, сейчас политика отпустили из СК, меру пресечения ему не избирали. Ранее сообщалось, что Леонида Гозмана вызвали в СК. Причину тому политик не раскрывал. *Леонид Гозман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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