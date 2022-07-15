Националисты при отступлении уничтожили поля пшеницы в ЛНР

ВСУ при отступлении сжигают поля с пшеницей и хранилища зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Войска Киева, отступая, уничтожают поля пшеницы и зернохранилища. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«В Волчеяровке (населенный пункт под Лисичанском — ред.)… наши войска успешно выбили фашистов, в сторону Северска они бежали, поджигали поля с зерном», — рассказал Киселев в беседе с РИА «Новости». Он уточнил, что для поджога полей националисты используют вертолеты.

В июне стало известно, что боевики нацбатальонов, покидая захваченные территории, подожгли крупное зернохранилище в морском порту Мариуполя, тем самым уничтожив более 50 тысяч тонн зерна. Это произошло во время спецоперации, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Основными ее целями, по словам главы государства, являются демилитаризация и денацификация Украины.

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