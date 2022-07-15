Облсуд решит судьбу экс-мэра Челябинска Тефтелева

С декабря 2019 года Евгений Тефтелев находится в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинский областной суд поступило апелляционное представление прокурора на решение суда первой инстанции о замене экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву вида исправительного учреждения по приговору за взятки. Информация об этом содержится в базе судопроизводства на сайте обслуда.

«Производство по уголовным делам — апелляция. Суд первой инстанции Калининский, ходатайство об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору (п.3 ст. 397 УПК РФ). Дата заседания 02.08.2022 в 15:30», — говорится в карточке дела.

Ранее прокуратура сообщала, что решит вопрос об обжаловании решения Калининского суда после его изучения. Информации о внесении представления не было до последнего, 6 июля пресс-служба суда первой инстанции сообщила, что решение вступило в силу, судя по всему, это было ошибкой.

Решением Калининского суда Тефтелеву по его просьбе заменили срок в колонии строгого режима на колонию-поселение. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства, так как фактически Тефтелев не провел в колонии ни дня, находясь с момента приговора и по сей день находится в СИЗО.

Экс-мэра задержали 11 декабря 2019 года. Тефтелев признал вину и был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Штраф он выплатил сразу. Дело его сбывшего подчиненного Евгения Пашкова, не признавшего вину, до сих пор рассматривается в суде.