Юрист предупредила автомобилистов о новом неожиданном штрафе

16 июля 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

За выброс мусора из машины грозит штраф вплоть до 120 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый штраф за выбрасывание мусора из машины в неположенном месте вступил в силу в России с 15 июля. Размер штрафа варьируется от десяти до 120 тысяч рублей, рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова. «Теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей», — сообщила Щербакова в беседе с агентством «Прайм». Если правонарушение произойдет с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения штраф для граждан составит 20-30 тысяч рублей. Должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 40 до 60 тысяч рублей, а юридическое — на 60-100 тысяч рублей. «И все это с конфискацией транспортного средства, ставшего орудием административного правонарушения», — уточнила юрист. Ранее правозащитник предупреждал, что за неправильную утилизацию покрышек автовладельцам придется заплатить штраф до двух тысяч рублей. Материальное наказание может грозить и в случае перевозки в машине газовых баллонов, в том числе на дачу. Транспортировка подобных грузов должна быть соответствующим образом обозначена, должно быть соответствующее разрешение, человек должен пройти специальное обучение по перевозке газа, иначе ему грозит штраф, рассказывал автоюрист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новый штраф за выбрасывание мусора из машины в неположенном месте вступил в силу в России с 15 июля. Размер штрафа варьируется от десяти до 120 тысяч рублей, рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова. «Теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей», — сообщила Щербакова в беседе с агентством «Прайм». Если правонарушение произойдет с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения штраф для граждан составит 20-30 тысяч рублей. Должностное лицо может быть оштрафовано на сумму от 40 до 60 тысяч рублей, а юридическое — на 60-100 тысяч рублей. «И все это с конфискацией транспортного средства, ставшего орудием административного правонарушения», — уточнила юрист. Ранее правозащитник предупреждал, что за неправильную утилизацию покрышек автовладельцам придется заплатить штраф до двух тысяч рублей. Материальное наказание может грозить и в случае перевозки в машине газовых баллонов, в том числе на дачу. Транспортировка подобных грузов должна быть соответствующим образом обозначена, должно быть соответствующее разрешение, человек должен пройти специальное обучение по перевозке газа, иначе ему грозит штраф, рассказывал автоюрист.