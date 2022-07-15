Свердловчане пожаловались на давку на концерте тиктокера-миллионика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Праздничный концерт в честь Дня металлурга в Краснотурьинске, на котором выступил блогер из соцсети TikTok, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (настоящее имя Хабиб Шарипов), посетило несколько тысяч свердловчан. Многие краснотурьинцы жаловались на организацию концерта. Об этом сообщили очевидцы.

«Взрослые женщины 50+ и пьяные мужчины просто давили всех, в том числе детей! Дети плакали, (мужчины — прим. ред.) встали кучей и бесконечно курили с недовольными рожами», — рассказала Марина Балашова в сообществе «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте». Также о давке рассказала Маргарита Фаатова: «Давка на вход, давка на выход, очередь в три кольца с дублером со стороны Чкалова, и наполовину пустой стадион в центре».

Некоторое дети наблюдали за выступлением тиктокера через забор, а другие пытались забраться на стадион по металлическим конструкциям. По словам организаторов, очереди на входе были связаны со строгим досмотром при посещении массовых мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что Хабибу после выступления пришлось убегать от сотни свердловчан. Также агентство рассказывало, что 16 июля пройдет еще один концерт, на котором выступят рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.

Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте»