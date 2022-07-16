Байдена уличили в приеме наркотиков

Врачи дают таблетки Джо Байдену, чтобы нивелировать действие наркотиков Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Перед важными выступлениями врачи дают президенту США Джо Байдену таблетки, выводящие его из наркотического состояния, в котором он постоянно пребывает. Такое заявление со ссылкой на высокопоставленный источник в кругах американского лидера сделал ведущий на канале Fox News Такер Карлсон.

«Его персонал под присмотром доктора Джилл, его жены, давал ему таблетки перед каждым публичным выступлением. До этого Байден был как маленький ребенок. С ним невозможно было общаться, ведь он был на наркотиках и явно до сих пор на них», — информация размещена в издании Mail Online.

Впрочем, никаких доказательств телеведущий не привел. Согласно последнему отчету врача Байдена, американский лидер принимает лекарства от нарушения сердечного ритма, высокого холестерина и сезонной аллергии. Ни один из препаратов не считается усилителем когнитивных функций.

При этом Байден часто попадает в курьезные ситуации. Так, в своих выступлениях он часто путает слова, во время велопрогулки падает с велосипеда и забывает порядок своих действий на важных поездках. Одним из последних инцидентов стало использование шпаргалки во время пресс-конференции. Американский лидер подглядывал в нее, когда не смог вспомнить имя человека, о котором он говорил, сообщает телеканал 360. Подобные инциденты часто становятся предметом для шуток в интернете, уточняет агентство Nation News.