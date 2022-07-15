Сожитель сбывал вещи хозяйки дома в Кургане, пока она отдыхала

16 июля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила, что петли с дверной коробки сорваны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Безработный экс-сожитель продавал вещи хозяйки дома в Кургане, пока женщина была в отъезде. В полицию потерпевшая обратилась уже после возвращения. «Воспользовавшись длительным отсутствием хозяйки, 32-летний нигде не работающий житель Юргамышского района проник в дом и в течение нескольких дней жил в нем. Он постепенно продавал ценные вещи, а на вырученные деньги покупал спиртное и продукты питания», — написано на сайте УМВД России по Курганской области. По данным пресс-службы ведомства, из дома потерпевшей пропали электроинструменты, телевизор, игровая и ТВ-приставки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до 6 лет лишения свободы. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Безработный экс-сожитель продавал вещи хозяйки дома в Кургане, пока женщина была в отъезде. В полицию потерпевшая обратилась уже после возвращения. «Воспользовавшись длительным отсутствием хозяйки, 32-летний нигде не работающий житель Юргамышского района проник в дом и в течение нескольких дней жил в нем. Он постепенно продавал ценные вещи, а на вырученные деньги покупал спиртное и продукты питания», — написано на сайте УМВД России по Курганской области. По данным пресс-службы ведомства, из дома потерпевшей пропали электроинструменты, телевизор, игровая и ТВ-приставки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до 6 лет лишения свободы.