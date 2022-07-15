15 июля 2022

Сожитель сбывал вещи хозяйки дома в Кургане, пока она отдыхала

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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила, что петли с дверной коробки сорваны (архивное фото) Фото:

Безработный экс-сожитель продавал вещи хозяйки дома в Кургане, пока женщина была в отъезде. В полицию потерпевшая обратилась уже после возвращения.

«Воспользовавшись длительным отсутствием хозяйки, 32-летний нигде не работающий житель Юргамышского района проник в дом и в течение нескольких дней жил в нем. Он постепенно продавал ценные вещи, а на вырученные деньги покупал спиртное и продукты питания», — написано на сайте УМВД России по Курганской области.

По данным пресс-службы ведомства, из дома потерпевшей пропали электроинструменты, телевизор, игровая и ТВ-приставки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до 6 лет лишения свободы.

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Безработный экс-сожитель продавал вещи хозяйки дома в Кургане, пока женщина была в отъезде. В полицию потерпевшая обратилась уже после возвращения. «Воспользовавшись длительным отсутствием хозяйки, 32-летний нигде не работающий житель Юргамышского района проник в дом и в течение нескольких дней жил в нем. Он постепенно продавал ценные вещи, а на вырученные деньги покупал спиртное и продукты питания», — написано на сайте УМВД России по Курганской области. По данным пресс-службы ведомства, из дома потерпевшей пропали электроинструменты, телевизор, игровая и ТВ-приставки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до 6 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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