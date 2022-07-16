Депутат ГД призвал ударить по центрам принятия решений в Киеве

16 июля 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Россия должна поражать центры принятия решений на Украине, считает Олег Морозов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ В ответ на обстрелы российских городов армия РФ должна ударить по центрам принятия решений в Киеве. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Олег Морозов. «Удары наносятся по мирному населению — это военное преступление. На мой взгляд, это намеренное устранение людей и провоцирование России на аналогичный ответ. Ответ будет не по принципу „око за око“, а посредством разгрома основной группировки ВСУ и нацбатальонов. На мой взгляд, давно пора планомерно поражать центры принятия решений, в том числе, в Киеве», — сказал Морозов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заверяли, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Украинская армия при этом, как сообщает RT, наносит удары по гражданской инфраструктуре в приграничных городах. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В ответ на обстрелы российских городов армия РФ должна ударить по центрам принятия решений в Киеве. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал депутат Госдумы РФ Олег Морозов. «Удары наносятся по мирному населению — это военное преступление. На мой взгляд, это намеренное устранение людей и провоцирование России на аналогичный ответ. Ответ будет не по принципу „око за око“, а посредством разгрома основной группировки ВСУ и нацбатальонов. На мой взгляд, давно пора планомерно поражать центры принятия решений, в том числе, в Киеве», — сказал Морозов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заверяли, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Украинская армия при этом, как сообщает RT, наносит удары по гражданской инфраструктуре в приграничных городах.