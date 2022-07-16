Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил богослужение перед началом крестного хода, которое проходит в четь празднования «Царских дней» в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«На ночное богослужение пришел Евгений Куйвашев», — поделился корреспондент. Богослужение проходит возле Храма-на-Крови.
После Божественной литургии верующие пройдут традиционным крестным ходом до Ганиной Ямы. Маршрут составляет около 20-ти километров.
Ранее URA.RU сообщало, что десятки тысяч православных приехали в Екатеринбург на празднование «Царских дней». Также агентство рассказывало, что митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил богослужение перед началом крестного хода, которое проходит в четь празднования «Царских дней» в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На ночное богослужение пришел Евгений Куйвашев», — поделился корреспондент. Богослужение проходит возле Храма-на-Крови. После Божественной литургии верующие пройдут традиционным крестным ходом до Ганиной Ямы. Маршрут составляет около 20-ти километров. Ранее URA.RU сообщало, что десятки тысяч православных приехали в Екатеринбург на празднование «Царских дней». Также агентство рассказывало, что митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины.