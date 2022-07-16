16 июля 2022

Евгений Куйвашев пришел на богослужение перед крестным ходом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург
В Екатеринбурге проходит ночное богослужение в честь «Царских дней» Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил богослужение перед началом крестного хода, которое проходит в четь празднования «Царских дней» в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«На ночное богослужение пришел Евгений Куйвашев», — поделился корреспондент. Богослужение проходит возле Храма-на-Крови.

После Божественной литургии верующие пройдут традиционным крестным ходом до Ганиной Ямы. Маршрут составляет около 20-ти километров.

Ранее URA.RU сообщало, что десятки тысяч православных приехали в Екатеринбург на празднование «Царских дней». Также агентство рассказывало, что митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины.

Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург
Куйвашев посетил ночное богослужение
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил богослужение перед началом крестного хода, которое проходит в четь празднования «Царских дней» в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На ночное богослужение пришел Евгений Куйвашев», — поделился корреспондент. Богослужение проходит возле Храма-на-Крови. После Божественной литургии верующие пройдут традиционным крестным ходом до Ганиной Ямы. Маршрут составляет около 20-ти километров. Ранее URA.RU сообщало, что десятки тысяч православных приехали в Екатеринбург на празднование «Царских дней». Также агентство рассказывало, что митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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