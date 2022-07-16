В Екатеринбурге проходит ночное богослужение в честь «Царских дней» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил богослужение перед началом крестного хода, которое проходит в четь празднования «Царских дней» в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«На ночное богослужение пришел Евгений Куйвашев», — поделился корреспондент. Богослужение проходит возле Храма-на-Крови.

После Божественной литургии верующие пройдут традиционным крестным ходом до Ганиной Ямы. Маршрут составляет около 20-ти километров.

Ранее URA.RU сообщало, что десятки тысяч православных приехали в Екатеринбург на празднование «Царских дней». Также агентство рассказывало, что митрополит наградил медалью директора Фонда святой Екатерины.

Куйвашев посетил ночное богослужение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU