16 июля 2022

Екатеринбурженка упала в обморок перед началом крестного хода. Видео

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Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург
Екатеринбурженка упала в обморок перед крестным ходом Фото:

В Екатеринбурге перед началом крестного хода, который состоялся в рамках празднования «Царских дней», женщина упала в обморок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Женщина упала в обморок, сейчас ее пытаются привести в чувства», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Буквально через несколько 30 секунд екатеринбурженка пришла в себя.

В ночь с 16 на 17 июля возле Храма-на-Крови прошла божественная литургия. После богослужения тысячи свердловчан отправились к Ганиной Яме, в рамках крестного хода.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на богослужение. От участия в шествии православных глава региона отказался.

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В Екатеринбурге перед началом крестного хода, который состоялся в рамках празднования «Царских дней», женщина упала в обморок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Женщина упала в обморок, сейчас ее пытаются привести в чувства», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Буквально через несколько 30 секунд екатеринбурженка пришла в себя. В ночь с 16 на 17 июля возле Храма-на-Крови прошла божественная литургия. После богослужения тысячи свердловчан отправились к Ганиной Яме, в рамках крестного хода. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на богослужение. От участия в шествии православных глава региона отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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