Екатеринбурженка упала в обморок перед крестным ходом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге перед началом крестного хода, который состоялся в рамках празднования «Царских дней», женщина упала в обморок. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Женщина упала в обморок, сейчас ее пытаются привести в чувства», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Буквально через несколько 30 секунд екатеринбурженка пришла в себя.

В ночь с 16 на 17 июля возле Храма-на-Крови прошла божественная литургия. После богослужения тысячи свердловчан отправились к Ганиной Яме, в рамках крестного хода.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на богослужение. От участия в шествии православных глава региона отказался.