16 июля 2022

Концерт Клавы Коки посетили десятки тысяч свердловчан. Фото, видео

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Клава Кока выступила перед 35-ю тысячами свердловчан Фото:

Праздничный концерт в Каменске-Уральском в честь Дня металлурга, на котором выступила певица родом из Екатеринбурга Клава Кока, посетило 35 тысяч свердловчан. Об этом заявила певица на своей странице в соцсети.

«Я и моя родня. 35 тысяч человек на родном Урале», — прокомментировала Клава Кока.

День металлурга отмечается в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.

Ранее URA.RU сообщало, что перед выступлением в Каменске-Уральском Клава Кока прилетела в родной город. Также агентство рассказывало, что тиктокеру-миллионнику пришлось убегать от сотни свердловчан после концерта в честь Дня металлурга.

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Праздничный концерт в Каменске-Уральском в честь Дня металлурга, на котором выступила певица родом из Екатеринбурга Клава Кока, посетило 35 тысяч свердловчан. Об этом заявила певица на своей странице в соцсети. «Я и моя родня. 35 тысяч человек на родном Урале», — прокомментировала Клава Кока. День металлурга отмечается в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина. Ранее URA.RU сообщало, что перед выступлением в Каменске-Уральском Клава Кока прилетела в родной город. Также агентство рассказывало, что тиктокеру-миллионнику пришлось убегать от сотни свердловчан после концерта в честь Дня металлурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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