Клава Кока выступила перед 35-ю тысячами свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Праздничный концерт в Каменске-Уральском в честь Дня металлурга, на котором выступила певица родом из Екатеринбурга Клава Кока, посетило 35 тысяч свердловчан. Об этом заявила певица на своей странице в соцсети.

«Я и моя родня. 35 тысяч человек на родном Урале», — прокомментировала Клава Кока.

День металлурга отмечается в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.

Ранее URA.RU сообщало, что перед выступлением в Каменске-Уральском Клава Кока прилетела в родной город. Также агентство рассказывало, что тиктокеру-миллионнику пришлось убегать от сотни свердловчан после концерта в честь Дня металлурга.

Фото: соцсеть Клавы Коки

Фото: соцсеть Клавы Коки