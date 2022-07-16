Праздничный концерт в Каменске-Уральском в честь Дня металлурга, на котором выступила певица родом из Екатеринбурга Клава Кока, посетило 35 тысяч свердловчан. Об этом заявила певица на своей странице в соцсети.
«Я и моя родня. 35 тысяч человек на родном Урале», — прокомментировала Клава Кока.
День металлурга отмечается в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.
Ранее URA.RU сообщало, что перед выступлением в Каменске-Уральском Клава Кока прилетела в родной город. Также агентство рассказывало, что тиктокеру-миллионнику пришлось убегать от сотни свердловчан после концерта в честь Дня металлурга.
Фото: соцсеть Клавы Коки
Фото: соцсеть Клавы Коки
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Праздничный концерт в Каменске-Уральском в честь Дня металлурга, на котором выступила певица родом из Екатеринбурга Клава Кока, посетило 35 тысяч свердловчан. Об этом заявила певица на своей странице в соцсети. «Я и моя родня. 35 тысяч человек на родном Урале», — прокомментировала Клава Кока. День металлурга отмечается в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина. Ранее URA.RU сообщало, что перед выступлением в Каменске-Уральском Клава Кока прилетела в родной город. Также агентство рассказывало, что тиктокеру-миллионнику пришлось убегать от сотни свердловчан после концерта в честь Дня металлурга.