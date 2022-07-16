На православное шествие вышли 46 тысяч свердловчан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На православный крестный ход в честь празднования «Царских дней» в Екатеринбурге вышли 46 тысяч свердловчан. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбургская епархия».

«46 тысяч человек вышло крестным ходом от Храма-Памятника на Крови по завершении Божественной литургии. Шествие возглавляют Преосвященные архипастыри», — рассказали в telegram-канале.

Завершился крестный ход у монастыря во имя Святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Протяженность маршрута православного шествия составила около 20-ти километров. Перед крестным ходом, возле Храма-на-Крови прошло богослужение, которое посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

Ранее агентство рассказывало, что глава региона пропустил главное событие «Царских дней» — крестный ход. Перед началом крестного хода одна из екатеринбурженок упала в обморок.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU