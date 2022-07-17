В Германии заявили, что не переживут зиму без российского газа

Резервуары с газом заполнены только на 65%, сообщили в Германии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

В Германии недостаточно газа, чтобы пережить зиму без российского топлива. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

«Резервуары для хранения газа заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Работы по техническому обслуживанию газопровода Nord Stream 1 должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве», — сказал Мюллер в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, в случае аварийной ситуации с газом придется подумать, какие компании больше не будут снабжать топливом. Мюллер отметил, что угроза нехватки бензина может продлиться в течение двух зим. К лету 2024 года в Германии рассчитывают стать независимыми от российского газа. Мюллер предположил, что в такой ситуации цены могут перестать быть такими низкими.

Российский газ перестал поставляться в Германию по газопроводу «Северный поток», сообщили в Германии 11 июля. Оператор газопровода ранее предупреждал о проведении профилактических работ. В ФРГ начали переживать, что Россия навсегда перекроет газ, сообщало Bild. В Германии отмечали, что ищут замену российскому газу и проводят переговоры с Shell и другими компаниями, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Газовый кризис начался в Европе после введения санкций против РФ из-за начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

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