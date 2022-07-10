Bild: в ФРГ испугались, что Путин закроет «газовый кран» навсегда

11 июля 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Германия испугалась остаться без газа из-за ремонта «Северного потока» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми работами по техобслуживанию в Германии испугались, что президент РФ Владимир Путин навсегда перекроет поставки газа в Европу. Об этом пишет Bild. «Завтра Путин закроет газовый кран. Но откроет ли он его снова?» — выразило опасения издание. Как утверждают авторы, работы по ремонту газопровода продлятся всего десять дней, однако геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы предсказать дальнейшие отношения между Москвой и Берлином даже на этот короткий срок. Поставки российского газа по «Северному потоку» в Европу приостановят до 21 июля — за это время специалисты проведут плановый ремонт трубопровода, передает телеканал 360. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. Однако 7 июля канадское правительство заявило о намерениях по согласованию с Германией восстановить поставки турбин для газопровода Nord Stream. В результате Берлин столкнулся с серьезным давлением со стороны Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Из-за приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми работами по техобслуживанию в Германии испугались, что президент РФ Владимир Путин навсегда перекроет поставки газа в Европу. Об этом пишет Bild. «Завтра Путин закроет газовый кран. Но откроет ли он его снова?» — выразило опасения издание. Как утверждают авторы, работы по ремонту газопровода продлятся всего десять дней, однако геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы предсказать дальнейшие отношения между Москвой и Берлином даже на этот короткий срок. Поставки российского газа по «Северному потоку» в Европу приостановят до 21 июля — за это время специалисты проведут плановый ремонт трубопровода, передает телеканал 360. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. Однако 7 июля канадское правительство заявило о намерениях по согласованию с Германией восстановить поставки турбин для газопровода Nord Stream. В результате Берлин столкнулся с серьезным давлением со стороны Украины.