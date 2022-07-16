Тюменцы массово начали скупать автомобили в кредит

Выдача автокредитов тюменцам в июне повысилась на 38% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Тюменской области начали чаще скупать автомобили в кредит. По сравнению с майскими показателями выдача автокредитов в июне по количеству повысилась на 38%, а по объему — на 28%. Об этом сообщили эксперты в «Открытие Авто».

«Общее количество полученных заявок на финансирование покупки автотранспорта выросло на четверть в июне по сравнению с последним весенним месяцем. Выданные автокредиты в свою очередь превысили показатели мая на 38% — по количеству и на 28% — по объему выдач», — рассказали эксперты в «Открытие Авто» изданию РБК Тюмень.

Тюменские жители предпочитают брать кредиты на поддержанный автотранспорт — на это приходится 87% займов, а средний чек составляет 900 тысяч рублей. Кроме того, на новый автотранспорт средний чек составил 1,6 миллиона рублей. Показатели снизились на 900 тыс. рублей по сравнению с маем. «Снижение чека объясняется продолжающейся коррекцией цен в сегменте новых авто», — объяснили эксперты.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин призвал сделать цены на автомобили для россиян. Помимо этого, Министерство промышленности и торговли РФ выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку спроса отечественного автотранспорта.