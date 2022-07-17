В Мариуполе выставили трофейную технику с «Азовстали»

На выставке представлен БТР-80 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе проводят выставку трофейного вооружения и техники, которую вывезли после освобождения завода «Азовсталь». Об этом сообщил один из организаторов выставки Владимир.

«Здесь в основном представлены трофеи, которые были вывезены после взятия штурмом завода им. Ильича, завода „Азовсталь“. На „Азовстали“ было меньше всего целой техники, в основном побитая техника, приходилось восстанавливать, чинить, красить», — сообщил один из организаторов выставки Владимир в интервью ТАСС.

По его словам, трофейной техники больше, чем представлено на выставке, но остальное вооружение находится на фронте. В качестве экспонатов показали БТР-80 и БМП-1, которые вывезли с завода имени Ильича в Мариуполе. Также выставлены боевые машины десанта МТ-ЛБ, БМП-2, танки, противотанковые ракетные комплексы Javelin, снайперские винтовки, автоматы М-16 и пистолеты, сообщил Владимир.

Российская армия в ходе спецоперации на Украине забирает вооружение, которое Запад отправлял Киеву. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался трофейным оружием от НАТО. Он сообщал, что ВСУ бросают вооружение, когда сбегают. Спецоперация проходит с 24 февраля. Военные РФ освободили «Азовсталь» и сам Мариуполь от националистов.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!