Кадыров похвастался трофеями от НАТО

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Международный инвестиционный форум
Рамзан Кадыров рассказал, какое оружие достается российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в руки российских военных попадает оружие НАТО, которым снабжают Украину. По его словам, украинская армия бросает оружие, когда сбегает.

«Ведь далеко не шутка тяжкие габаритные ящики за зря грузить и разгружать для бандеровцев. Уж слишком они робки и застенчивы для применения „Джавелинов“ и иже с ними в открытом бою. За счет того, что нацисты весь груз оставляют не тронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, российские военные считают, что отечественные аналоги оружия намного лучше.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Страны НАТО отправляют Украине оружие и помогают им финансово. Ранее Кадыров уже хвастался трофеями со спецоперации на Украине. Он назвал это «обязательным штрихом».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в руки российских военных попадает оружие НАТО, которым снабжают Украину. По его словам, украинская армия бросает оружие, когда сбегает. «Ведь далеко не шутка тяжкие габаритные ящики за зря грузить и разгружать для бандеровцев. Уж слишком они робки и застенчивы для применения „Джавелинов“ и иже с ними в открытом бою. За счет того, что нацисты весь груз оставляют не тронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, российские военные считают, что отечественные аналоги оружия намного лучше. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Страны НАТО отправляют Украине оружие и помогают им финансово. Ранее Кадыров уже хвастался трофеями со спецоперации на Украине. Он назвал это «обязательным штрихом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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