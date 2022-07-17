Медведев предостерег Киев от «судного дня»

17 июля 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев пригрозил расправой украинским властям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для украинских властей, угрожающих России, одномоментно наступит Судный день в случае, если Украина попытается напасть на Крым. Об этом на встрече с ветеранами в Волгограде заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «В случае, если что-то подобное [нападению Украины на Крым] произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — приводит слова Медведева ТАСС. По словам зампредседателя Совбеза, официальные лица Украины продолжают провоцировать своими угрозами общую ситуацию. «Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениям, еще и пытаются угрожать нам — имею в виду нападение на Крым и так далее», — заявил Медведев. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для украинских властей, угрожающих России, одномоментно наступит Судный день в случае, если Украина попытается напасть на Крым. Об этом на встрече с ветеранами в Волгограде заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «В случае, если что-то подобное [нападению Украины на Крым] произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — приводит слова Медведева ТАСС. По словам зампредседателя Совбеза, официальные лица Украины продолжают провоцировать своими угрозами общую ситуацию. «Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениям, еще и пытаются угрожать нам — имею в виду нападение на Крым и так далее», — заявил Медведев. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.