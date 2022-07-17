Медведев предостерег Киев от «судного дня»

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев пригрозил расправой украинским властям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для украинских властей, угрожающих России, одномоментно наступит Судный день в случае, если Украина попытается напасть на Крым. Об этом на встрече с ветеранами в Волгограде заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В случае, если что-то подобное [нападению Украины на Крым] произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — приводит слова Медведева ТАСС.

По словам зампредседателя Совбеза, официальные лица Украины продолжают провоцировать своими угрозами общую ситуацию. «Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениям, еще и пытаются угрожать нам — имею в виду нападение на Крым и так далее», — заявил Медведев.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Для украинских властей, угрожающих России, одномоментно наступит Судный день в случае, если Украина попытается напасть на Крым. Об этом на встрече с ветеранами в Волгограде заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «В случае, если что-то подобное [нападению Украины на Крым] произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — приводит слова Медведева ТАСС. По словам зампредседателя Совбеза, официальные лица Украины продолжают провоцировать своими угрозами общую ситуацию. «Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениям, еще и пытаются угрожать нам — имею в виду нападение на Крым и так далее», — заявил Медведев. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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