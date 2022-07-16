16 июля 2022
15 июля 2022

В Ноябрьске зоозащитники попросили у жителей по сто рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, собака, дворняга, собака на улице, биркование
Зоозащитники Ноябрьска попросили по сто рублей у горожан на помощь бездомным животным Фото:

Ноябрьские зоозащитники объявили «День стольника». Они просят неравнодушных жителей пожертвовать в пользу бездомных животных по 100 рублей. Информация об этом появилась в группе «Помощь животным Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зачастую волонтерам не хватает чуток медицинских принадлежностей, средств по уходу за животными. Именно для таких целей и объявляется „День стольника“ — на разные мелочи для животных. 100 рублей — это не купленная вами шоколадка, зато для животных это огромная поддержка», — сообщают в группе.

Волонтеры отмечают, что будут рады любой поддержке: кормам, наполнителям, средствам для уборки. Также они просят помощи в доставке грузов.

Ранее URA.RU рассказало, что владельцы животных бросают своих питомцев из-за запрета на самовыгул. При привлечении к ответственности хозяева отказываются от своих животных.

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Ноябрьские зоозащитники объявили «День стольника». Они просят неравнодушных жителей пожертвовать в пользу бездомных животных по 100 рублей. Информация об этом появилась в группе «Помощь животным Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте». «Зачастую волонтерам не хватает чуток медицинских принадлежностей, средств по уходу за животными. Именно для таких целей и объявляется „День стольника“ — на разные мелочи для животных. 100 рублей — это не купленная вами шоколадка, зато для животных это огромная поддержка», — сообщают в группе. Волонтеры отмечают, что будут рады любой поддержке: кормам, наполнителям, средствам для уборки. Также они просят помощи в доставке грузов. Ранее URA.RU рассказало, что владельцы животных бросают своих питомцев из-за запрета на самовыгул. При привлечении к ответственности хозяева отказываются от своих животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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