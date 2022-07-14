14 июля 2022

Жители ЯНАО бросают животных, чтобы не платить штрафы

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки на улицах. Екатеринбург, собака, пес, питомцы
Владельцы отказываются от своих животных Фото:

Владельцы животных в ЯНАО придумали, как избежать наказания за обращение с питомцами. Как сообщается на сайте закосбрания региона, при привлечении к ответственности нерадивых хозяев, они отказываются от своих животных.

«На владельцев собак, допускающих их самовыгул, с 1 июля может быть наложен административный штраф. Но несмотря на принятые меры, число нападений собак на людей растет. При этом почти в половине случаев у животного есть хозяин. Возникают также трудности по определению владельцев собак: хозяева зачастую отказываются от своего животного при составлении административных протоколов», — говорится в сообщении.

«Введение федеральной нормы об обязанности владельца проводить идентификацию и учет животного повысит ответственность хозяев домашних животных за нарушение требований к их содержанию. Данная мера позволит устанавливать владельцев, в том числе допустивших самовыгул животных, чего нам не хватает в настоящее время», — рассказала руководитель рабочей группы Наталия Фиголь.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО взяли под контроль ситуацию с безнадзорными животными. Депутата заксобрания ЯНАО Андрея Нестерука назначили руководителем федерального проекта «Защита животного мира».

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Владельцы животных в ЯНАО придумали, как избежать наказания за обращение с питомцами. Как сообщается на сайте закосбрания региона, при привлечении к ответственности нерадивых хозяев, они отказываются от своих животных. «На владельцев собак, допускающих их самовыгул, с 1 июля может быть наложен административный штраф. Но несмотря на принятые меры, число нападений собак на людей растет. При этом почти в половине случаев у животного есть хозяин. Возникают также трудности по определению владельцев собак: хозяева зачастую отказываются от своего животного при составлении административных протоколов», — говорится в сообщении. «Введение федеральной нормы об обязанности владельца проводить идентификацию и учет животного повысит ответственность хозяев домашних животных за нарушение требований к их содержанию. Данная мера позволит устанавливать владельцев, в том числе допустивших самовыгул животных, чего нам не хватает в настоящее время», — рассказала руководитель рабочей группы Наталия Фиголь. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО взяли под контроль ситуацию с безнадзорными животными. Депутата заксобрания ЯНАО Андрея Нестерука назначили руководителем федерального проекта «Защита животного мира».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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