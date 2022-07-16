Челябинск обогнал Новосибирск по количеству проданных машин

Челябинск оказался на 11 месте по продаже новых автомобилей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Челябинск опередил Новосибирск и Тольятти по количеству проданных новых автомобилей в июне 2022 года. Он оказался на 11 месте в ТОП-20 городов по продаже недавно сошедших с конвейера машин, сообщили аналитики.

«В топ-20 городов по продаже новых автомобилей в июне текущего года было продано за месяц 15 222 авто, что составляет более 46% от всего объема машин, реализованных в стране (32 824 шт.). Лидером стала Москва (за год продажи упали с 27 090 до 7598), в тройку вошли Санкт-Петербург (с 8476 до 1917) и Калининград (с 1814 до 662). Челябинск занял 11 место с 301 зарегистрированным автомобилем, опередив Новосибирск, Тольятти и Волгоград», — заявили в«Автостат Инфо».

Ранее президент «АвтоВАЗа» пообещал снижение цен на автомобили в России. По словам автоэксперта Владимира Ларина, цены на машины уже упали до уровня февраля.