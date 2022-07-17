RND: депутат Германии предрек срок снятия санкций против России

17 июля 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Власти Германии поддержат курс на отмену антироссийских санкций ближе осенью, когда граждане и компании получат первые счета за отопление. Об этом заявил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Шрупалла в интервью ARD. Призыв АдГ к отмене санкций против России получит поддержку в Бундестаге в ноябре и декабре, передает слова Тино Шрупаллы издание RND. Когда люди получат первые счета за отопление осенью, «тогда мы увидим, как будет продолжаться утверждение этих санкций», добавил он. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отмену антироссийских санкций после окончания спецоперации на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не надеется на снятие санкций. Канада пошла на отмену санкций против РФ по просьбе Германии. Шольц назвал основное условие для отмены экономических ограничений, введенных против РФ. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства.