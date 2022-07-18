Клишас объяснил решение Зеленского об увольнении чиновников

От киевского режима убежали те, кто был ранее там на побегушках, считает Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

От киевского режима убежали те, кто был ранее там на побегушках, денацификация дошла до верхушки Киева. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского уволить своих соратников.

«От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна [президента Украины Владимира Зеленского]. Указами бегство не остановишь», — написал российский политик в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил своего друга Ивана Баканова и Ирину Венедиктову. За время спецоперации России на Украине произошло множество кадровых перестановок. В апреле Зеленский уволил главного сотрудника по работе с националистическими батальонами Андрея Ляховича. В мае был сменен командующий теробороны Юрий Галушкин, а также уволен глава СБУ Харьковской области Роман Дудин. Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива объявил это началом госпереворота в стране. Сам Зеленский заявил, что они отстранены от своих должностей из-за участившихся случаев государственной измены.