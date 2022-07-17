Зеленский уволил своего друга Баканова с должности главы СБУ

18 июля 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, который приходился ему давним другом. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера. «Согласно статье 47 Дисциплинарного устава ВСУ (Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей — прим. URA.RU) <…> отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей Председателя Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа Владимира Зеленского. Иван Баканов являлся украинскому лидеру другом детстве, а также работал с ним в его развлекательном проекте «Квартал 95», дополняет «Царьград». Также Зеленский постановил отстранить от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову в соответствии с законом «О правовом режиме военного положения». Новым указом президент Украины назначил на эту должность Алексея Симоненко. В конце июня издание Politico писало, что Зеленский собирается сменить главу СБУ. По словам источников, в Киеве крайне недовольны работой Баканова. За время спецоперации России на Украине произошло множество кадровых перестановок. В апреле Зеленский уволил главного сотрудника по работе с националистическими батальонами Андрея Ляховича. В мае был сменен командующий теробороны Юрий Галушкин, а также уволен глава СБУ Харьковской области Роман Дудин. Кроме того, сообщалось, что в офисе Зеленского возникли разногласия с ВСУ из-за тактики, приводящей к множеству жертв. Экс-депутат Рады Илья Кива объявил о начале госпереворота на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель ВС РФ на этой территории — денацификация и демилитаризация, но не оккупация.