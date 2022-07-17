17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

Мэрию в ЯНАО обязали предоставить жилье семье погорельцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, взрыв, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
Прокуратура установила, что после пожара семья не может получить новое жилье уже год Фото:

В селе Антипаюта Тазовского района женщина обратилась в прокуратуру из-за нарушения жилищных прав. Ее семье год не могут предоставить жилье, которое было уничтожено пожаром, сообщила прокуратура ЯНАО.

«Прокуратура Тазовского района провела проверку по обращению жительницы с. Антипаюта о нарушении ее жилищных прав. Установлено, что до настоящего времени органами местного самоуправления семье взамен уничтоженного в 2021 году пожаром жилого помещения не предоставлено новое жилье на условиях договора социального найма», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Прокуратура направила главе Тазовского района представление об устранении нарушений закона. Его в администрации проигнорировали. После этого прокурор обратился в суд, где мэрию муниципалитета обязали предоставить семье жилое помещение вне очереди.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пациентов больниц Нового Уренгоя кормили просроченной продукцией. Прокуратура установила, что вина лежит на компании ООО «Райда», которая предоставляла продукты больницам.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В селе Антипаюта Тазовского района женщина обратилась в прокуратуру из-за нарушения жилищных прав. Ее семье год не могут предоставить жилье, которое было уничтожено пожаром, сообщила прокуратура ЯНАО. «Прокуратура Тазовского района провела проверку по обращению жительницы с. Антипаюта о нарушении ее жилищных прав. Установлено, что до настоящего времени органами местного самоуправления семье взамен уничтоженного в 2021 году пожаром жилого помещения не предоставлено новое жилье на условиях договора социального найма», — рассказали в telegram-канале ведомства. Прокуратура направила главе Тазовского района представление об устранении нарушений закона. Его в администрации проигнорировали. После этого прокурор обратился в суд, где мэрию муниципалитета обязали предоставить семье жилое помещение вне очереди. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пациентов больниц Нового Уренгоя кормили просроченной продукцией. Прокуратура установила, что вина лежит на компании ООО «Райда», которая предоставляла продукты больницам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...