Мэрию в ЯНАО обязали предоставить жилье семье погорельцев

18 июля 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Прокуратура установила, что после пожара семья не может получить новое жилье уже год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Антипаюта Тазовского района женщина обратилась в прокуратуру из-за нарушения жилищных прав. Ее семье год не могут предоставить жилье, которое было уничтожено пожаром, сообщила прокуратура ЯНАО. «Прокуратура Тазовского района провела проверку по обращению жительницы с. Антипаюта о нарушении ее жилищных прав. Установлено, что до настоящего времени органами местного самоуправления семье взамен уничтоженного в 2021 году пожаром жилого помещения не предоставлено новое жилье на условиях договора социального найма», — рассказали в telegram-канале ведомства. Прокуратура направила главе Тазовского района представление об устранении нарушений закона. Его в администрации проигнорировали. После этого прокурор обратился в суд, где мэрию муниципалитета обязали предоставить семье жилое помещение вне очереди. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пациентов больниц Нового Уренгоя кормили просроченной продукцией. Прокуратура установила, что вина лежит на компании ООО «Райда», которая предоставляла продукты больницам. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В селе Антипаюта Тазовского района женщина обратилась в прокуратуру из-за нарушения жилищных прав. Ее семье год не могут предоставить жилье, которое было уничтожено пожаром, сообщила прокуратура ЯНАО. «Прокуратура Тазовского района провела проверку по обращению жительницы с. Антипаюта о нарушении ее жилищных прав. Установлено, что до настоящего времени органами местного самоуправления семье взамен уничтоженного в 2021 году пожаром жилого помещения не предоставлено новое жилье на условиях договора социального найма», — рассказали в telegram-канале ведомства. Прокуратура направила главе Тазовского района представление об устранении нарушений закона. Его в администрации проигнорировали. После этого прокурор обратился в суд, где мэрию муниципалитета обязали предоставить семье жилое помещение вне очереди. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО пациентов больниц Нового Уренгоя кормили просроченной продукцией. Прокуратура установила, что вина лежит на компании ООО «Райда», которая предоставляла продукты больницам.