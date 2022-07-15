Изменен путь объезда закрытого моста на трассе Курган — Тюмень

15 июля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Водителей Кургана и Тюмени предупрждают, как правильно объезжать мост через реку Мендерея Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Курган-Тюмень изменился путь объезда аварийного моста через реку Мендерея. Об этом сообщает в своем telegram-канале ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «С 15 июля объезд будет осуществляться по маршруту Курган — село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) — село Исетское (региональная дорога) — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 „Иртыш“ в сторону Тюмени», — говорится в сообщении. В Упрдор «Южный Урал» напоминают автомобилистам, что при планировании пути, необходимо учитывать данное ограничение. Узнать об актуальном состоянии проезда на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы по номеру: 8 (351) 266-65-63. До этого URA.RU писало, что курганская ГИБДД опубликовала снимки аварийного моста, из-за которого закрыли подъезд к Тюмени. Сейчас там ведется капитальный ремонт. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На трассе Курган-Тюмень изменился путь объезда аварийного моста через реку Мендерея. Об этом сообщает в своем telegram-канале ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «С 15 июля объезд будет осуществляться по маршруту Курган — село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) — село Исетское (региональная дорога) — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 „Иртыш“ в сторону Тюмени», — говорится в сообщении. В Упрдор «Южный Урал» напоминают автомобилистам, что при планировании пути, необходимо учитывать данное ограничение. Узнать об актуальном состоянии проезда на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы по номеру: 8 (351) 266-65-63. До этого URA.RU писало, что курганская ГИБДД опубликовала снимки аварийного моста, из-за которого закрыли подъезд к Тюмени. Сейчас там ведется капитальный ремонт.