Изменен путь объезда закрытого моста на трассе Курган — Тюмень

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ремонт дороги, объезд дороги, ремонтные дороги
Водителей Кургана и Тюмени предупрждают, как правильно объезжать мост через реку Мендерея Фото:

На трассе Курган-Тюмень изменился путь объезда аварийного моста через реку Мендерея. Об этом сообщает в своем telegram-канале ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«С 15 июля объезд будет осуществляться по маршруту Курган — село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) — село Исетское (региональная дорога) — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 „Иртыш“ в сторону Тюмени», — говорится в сообщении.

В Упрдор «Южный Урал» напоминают автомобилистам, что при планировании пути, необходимо учитывать данное ограничение. Узнать об актуальном состоянии проезда на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы по номеру: 8 (351) 266-65-63.

До этого URA.RU писало, что курганская ГИБДД опубликовала снимки аварийного моста, из-за которого закрыли подъезд к Тюмени. Сейчас там ведется капитальный ремонт.

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На трассе Курган-Тюмень изменился путь объезда аварийного моста через реку Мендерея. Об этом сообщает в своем telegram-канале ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «С 15 июля объезд будет осуществляться по маршруту Курган — село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) — село Исетское (региональная дорога) — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 „Иртыш“ в сторону Тюмени», — говорится в сообщении. В Упрдор «Южный Урал» напоминают автомобилистам, что при планировании пути, необходимо учитывать данное ограничение. Узнать об актуальном состоянии проезда на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы по номеру: 8 (351) 266-65-63. До этого URA.RU писало, что курганская ГИБДД опубликовала снимки аварийного моста, из-за которого закрыли подъезд к Тюмени. Сейчас там ведется капитальный ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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