На билборде изображен Герой России Станислав Гетман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске смонтировали билборды с изображением героев спецоперации. Как сообщают читатели URA.RU, баннеры появились на нескольких улицах города.

«Увидели билборд с героем России лейтенантом Станиславом Гетманом у дома Энтузиастов, 4. Знакомые говорят, что баннеры и с другими героями спецоперации развешаны по городу», — сообщают читатели URA.RU.

URA.RU связалось с управлением общественных связей Челябинска. Там ответили, что не имеют данных о новых баннерах. Тогда URA.RU связалось с компанией Russ Outdoor. Именно она занимается монтажом наружной рекламы с изображением Героев России. В компании пообещали дать информацию о новых баннерах позже.

Ранее в Челябинске предложили уменьшить количество билбордов, развивая формат динамичной рекламы. Статичные щиты предложили заменить на светодиодные экраны, которые смогут прокручивать до десяти рекламных роликов в час.

Спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля, призвана защитить жителей Донбасса от националистской угрозы. Российские военные выполняют свой долг, за что их представляют к высшей награде Героя России.

Баннер появился на Энтузиастов 4 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU