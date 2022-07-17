17 июля 2022

В Челябинске появились билборды с героями спецоперации на Украине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гетман Станислав, Герой России, билборд. Челябинск, плакат, билборд, улица энтузиастов, гетман станислав
На билборде изображен Герой России Станислав Гетман Фото:

В Челябинске смонтировали билборды с изображением героев спецоперации. Как сообщают читатели URA.RU, баннеры появились на нескольких улицах города.

«Увидели билборд с героем России лейтенантом Станиславом Гетманом у дома Энтузиастов, 4. Знакомые говорят, что баннеры и с другими героями спецоперации развешаны по городу», — сообщают читатели URA.RU.

URA.RU связалось с управлением общественных связей Челябинска. Там ответили, что не имеют данных о новых баннерах. Тогда URA.RU связалось с компанией Russ Outdoor. Именно она занимается монтажом наружной рекламы с изображением Героев России. В компании пообещали дать информацию о новых баннерах позже.

Ранее в Челябинске предложили уменьшить количество билбордов, развивая формат динамичной рекламы. Статичные щиты предложили заменить на светодиодные экраны, которые смогут прокручивать до десяти рекламных роликов в час.

Спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля, призвана защитить жителей Донбасса от националистской угрозы. Российские военные выполняют свой долг, за что их представляют к высшей награде Героя России.

Гетман Станислав, Герой России, билборд. Челябинск
Баннер появился на Энтузиастов 4
Фото:

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В Челябинске смонтировали билборды с изображением героев спецоперации. Как сообщают читатели URA.RU, баннеры появились на нескольких улицах города. «Увидели билборд с героем России лейтенантом Станиславом Гетманом у дома Энтузиастов, 4. Знакомые говорят, что баннеры и с другими героями спецоперации развешаны по городу», — сообщают читатели URA.RU. URA.RU связалось с управлением общественных связей Челябинска. Там ответили, что не имеют данных о новых баннерах. Тогда URA.RU связалось с компанией Russ Outdoor. Именно она занимается монтажом наружной рекламы с изображением Героев России. В компании пообещали дать информацию о новых баннерах позже. Ранее в Челябинске предложили уменьшить количество билбордов, развивая формат динамичной рекламы. Статичные щиты предложили заменить на светодиодные экраны, которые смогут прокручивать до десяти рекламных роликов в час. Спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля, призвана защитить жителей Донбасса от националистской угрозы. Российские военные выполняют свой долг, за что их представляют к высшей награде Героя России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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