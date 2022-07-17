В Сафакулевском районе ждут представителя депздрава для обсуждения реорганизации больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Сафакулевского района Курганской области ждут встречу с представителем департамента здравоохранения Курганской области по вопросу объединения районных больниц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в местном паблике во «ВКонтакте».

«Односельчане, давайте отстоим нашу больницу! Не останемся равнодушными! Давайте пойдем на встречу с представителем департамента здравоохранения 18.07, в 14.30! Мы молча все принимаем, вот и творится такое. Раз все-таки хотят нас послушать, значит не все потеряно! Не стоит сидеть и принимать позицию „все решено“!», — говорится в сообщении группы «Подслушано Сафакулево. Курганская область» во «ВКонтакте».

В комментариях жители беспокоятся, что им придется ездить в другой район на прием к врачам. Сельчане предлагают создать инициативную группу, которая примет участие в обсуждении вопроса с представителем депздрава. Оперативно комментарий в администрации Сафакулевского района и Сафакулевской ЦРБ получить не удалось. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать информацию.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области реорганизуют больницы. Районные больницы объединят в восемь межрайонных больниц. Согласно постановлению правительства Курганской области ГБУ «Щучанская ЦРБ» присоединят к ГБУ «Сафакулевская ЦРБ», новое учреждение будет названо ГБУ «Межрайонная больница №8». В Шадринске планируют объединить городскую поликлинику, БСМП и детскую больницу. На комиссии гордумы Шадринска общественники и врачи высказались против объединения трех разноплановых больниц, депутаты их поддержали.

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