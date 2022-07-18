Зеленский нашел замену главе СБУ, отстраненному от должности

18 июля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назначил Василия Малюка главой СБУ Фото: Официальный сайт президента Украины Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк возглавит ведомство вместо Ивана Баканова. Предыдущий глава СБУ был отстранен указом президента Украины Владимира Зеленского. «Назначить временно исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка. Указ вступает в силу с момента подписания», — говорится в указе Зеленского, опубликованном на официальном сайте президента Украины. Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен. Позже в офисе президента пояснили, что Венедиктову и Баканова отстранили на время расследования в отношении их подчиненных. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк возглавит ведомство вместо Ивана Баканова. Предыдущий глава СБУ был отстранен указом президента Украины Владимира Зеленского. «Назначить временно исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка. Указ вступает в силу с момента подписания», — говорится в указе Зеленского, опубликованном на официальном сайте президента Украины. Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. По словам Зеленского, в этих структурах участились случаи государственных измен. Позже в офисе президента пояснили, что Венедиктову и Баканова отстранили на время расследования в отношении их подчиненных.