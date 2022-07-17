Обвиняемому в убийстве грозит до 15 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тело 20-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на улице в одном из микрорайонов Кургана. Подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам благодаря камерам видеонаблюдения, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК и пресс-службе УМВД по Курганской области.

«В рамках расследования уголовного дела были изучены записи камер видеонаблюдения с места обнаружения тела погибшего, в результате чего был установлен автомобиль, на котором нападавший мужчина скрылся с места преступления. В результате проведенных мероприятий место нахождения подозреваемого удалось установить», — рассказали в СУ СК.

Чтобы установить личность убитого, сотрудники полиции обошли близлежащие дома и магазины и опросили местных жителей. Оказалось, что потерпевший проживал в Каргапольском районе, в Курган он приехал на заработки. Вместе с братом они поссорились с 38-летним курганцем. На следующий день мужчина, проезжая по улице, увидел обидчика и напал на него с ножом. «От полученных травм 20-летний мужчина скончался на месте», — уточняют в полиции.

Злоумышленник пытался скрыться с места преступления и избавиться от орудия преступления. Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы, уточняют в полиции.