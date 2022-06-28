В больнице курганского округа уволился единственный лор

29 июня 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Единственный врач-отоларинголог в округе уволилась (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова В центральной районной больнице (ЦРБ) Белозерского района Курганской области уволилась единственный врач-отоларинголог Ольга Суставова после недовольных комментариев пациентов. Об этом жители района рассказывают в соцсети «ВКонтакте». «Единственный в Белозерском округе отоларинголог Ольга Суставова 2 июня уволилась из Белозерской ЦРБ по причине недовольства пациентов большой очередностью и обвинений в том, что часть пациентов могли проходить без очереди на прием, используя знакомых из медперсонала. После переезда Суставовой в Тюмень ставка лора стала вакантной», — говорится в посте группы «ИС «Белозерское». В департаменте здравоохранения Курганской области в комментариях группы ответили, что Суставова работала в ЦРБ по совместительству на 0,25 ставки. «Отказов в приеме и оказании медицинской помощи не зафиксировано. В настоящее время действительно наблюдается очередность», — говорили в ведомстве 31 мая. После этого, 2 июня, Суставова уволилась из больницы. В комментариях лор отметила, что работала в поликлинике по просьбе пациентов и получала за это минимальную зарплату. И.о. главврача Белозерской ЦРБ Миркамилжан Рахманов от комментариев URA.RU отказался, отметив, что всю ситуацию уже объяснил руководству депздрава. URA.RU направило официальный запрос в ведомство, на момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что жители Далматово Курганской области не могут попасть на прием к стоматологу в ЦРБ. Они также заявили о нехватке узких специалистов, в том числе и детских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В центральной районной больнице (ЦРБ) Белозерского района Курганской области уволилась единственный врач-отоларинголог Ольга Суставова после недовольных комментариев пациентов. Об этом жители района рассказывают в соцсети «ВКонтакте». «Единственный в Белозерском округе отоларинголог Ольга Суставова 2 июня уволилась из Белозерской ЦРБ по причине недовольства пациентов большой очередностью и обвинений в том, что часть пациентов могли проходить без очереди на прием, используя знакомых из медперсонала. После переезда Суставовой в Тюмень ставка лора стала вакантной», — говорится в посте группы «ИС «Белозерское». В департаменте здравоохранения Курганской области в комментариях группы ответили, что Суставова работала в ЦРБ по совместительству на 0,25 ставки. «Отказов в приеме и оказании медицинской помощи не зафиксировано. В настоящее время действительно наблюдается очередность», — говорили в ведомстве 31 мая. После этого, 2 июня, Суставова уволилась из больницы. В комментариях лор отметила, что работала в поликлинике по просьбе пациентов и получала за это минимальную зарплату. И.о. главврача Белозерской ЦРБ Миркамилжан Рахманов от комментариев URA.RU отказался, отметив, что всю ситуацию уже объяснил руководству депздрава. URA.RU направило официальный запрос в ведомство, на момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что жители Далматово Курганской области не могут попасть на прием к стоматологу в ЦРБ. Они также заявили о нехватке узких специалистов, в том числе и детских.