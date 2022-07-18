В Екатеринбурге либералов и ЛГБТ уличили в упадке нравственности. «Решили ударить по самому важному»

18 июля 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Лекция о нравственности и морали продлилась около двух часов Фото: корреспондент URA.RU В Екатеринбурге 18 июля началась «Традиционная неделя», организаторы которой прогремели за счет «Гомофобного пикника». Старт фестиваля был дан с проведения лекции «Мораль и нравственность в XXI веке». Мероприятие прошло в екатеринбургском клубе «Уральское возрождение», в качестве докладчиков выступили директор клуба Тимофей Казанцев и член общественно-политического движения «Содружество» Александр Назипов. Лекцию организаторы начали с того, что решили пояснить слушателям, что есть идея традиционных и нетрадиционных ценностей. Как пояснил Назипов, в первом случае базой является семья, религия и почитание предков, а во втором — отголоски либерализма, который придерживается лозунга Французской революции «Свобода, равенство и братство» и пытается продвигать свои идеи за счет поддержки различных меньшинств: расовых, сексуальных и иногда национальных. «Они смогли получить огромное количество последователей, а также крупную финансовую поддержку, чтобы поменять мироустройство. На данный момент главная битва человечества сторонниками нравственности проигрывается, поскольку леволиберальные круги решили ударить по самому важному из звеньев правой духовной обороны. Речь идет об институте семьи», — заявил Назипов. Он обратился к истории 2010-х годов, когда процветала «вся либеральная шиза и олигофрения», которые продвигали идею, где не стоит лезть в постель к тем, кто поддерживается гомосексуализма. По словам спикера, после легализации однополых браков и парадов в поддержку ЛГБТ «машина освобождения угнетенных не остановилась» и начала поддерживать расовые меньшинства. В целом, по ходу выступления лектор уделял много внимания теме гомосексуализма. Например, во время своего выступления он подчеркнул, что слово «любовь» мало применима к тем, кто любит свой пол. «Этимологически слово „любовь“ появилось от слова „либидо“ и „любо“, но есть и еще одна трактовка — сокращение „люди бога ведают“. И достаточно вспомнить, что в „Ветхом завете“ в „Книге бытия“ в 19 главе четко описывается уничтожение Богом Содома и Гоморра. Главным грехом жителей Содома был гомосексуализм. Также, когда сторонники [однополых браков] употребляют слово „любовь“, они забывают, что само оправдание гомосексуализма дико с точки зрения биологии», — подытожил Назипов. Тимофей Казанцев после исторического экскурса предложил единственный способ справиться с нравственной и моральной деградацией общества — при помощи религии. По его мнению, она должна стать цементирующей основой российского народа в ближайшем будущем. «Нам необходимо повысить роль церкви на государственном уровне. Я считаю, что нам нужно поднимать эти вопросы во всех самых высоких кабинетах. Вопросы в том числе о том, как двигаться от светского государства к государству более религиозному», — заявил Казанцев. Также молодой человек подчеркнул, что обе стороны — и ценители традиционных ценностей, и любители нетрадиционных, пытаются воспитать общество с детских пеленок. «Церковь же предлагала ввести в школы основы православного воспитания, и этот предмет уже даже был введен. Но я, как школьный учитель, прекрасно понимаю, как эти уроки построены. Школа относится к ним очень халатно», — сообщил спикер. Здесь его поддержал Назипов., который обратил внимание, что на основах православия и светской этики детям ставят «пятерку» за то, что они вообще пришли на урок. При этом Казанцев рассказал, что изначально православная церковь предполагала, что подобные уроки будут рассказывать о ценностях, на основе которых строилось российское государство. «То, что это извратили — это уже другой вопрос. Мы говорим о том, что нужно вернуться к первоначальной задумке: объяснять детям и студентам, что такое православие», — резюмировал молодой человек. Однако с этим мнением не согласился один из слушателей, который сделал вывод из выступления спикеров, что они отрицают заслуги либерализма. «Скажите, пожалуйста, как объяснить такой факт, что, когда церковь безраздельно распутствовала в обществе в период Средних веков, существовали очень жестокие казни? А тот самый либерализм, который сводится к гомосексуализму, создал верховенство права, институт защищающий человека от произвола власти, презумпцию невиновности? Вы призываете к теократии, а еще Гегель говорил, что это опасно, хотя он был консерватором», — заявил один из гостей встречи. После этого на лекции развернулась долгая дискуссия о том, что же все-таки должно главенствовать в обществе, чтобы избежать кризиса русской нравственности: либерализм или консерватизм, религия или наука. По итогу лекции, дискутирующие не пришли к единому мнению, но все гости разошлись на позитивной ноте. Движение «Белые в городе» 14 июля объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге в рамках «Традиционной недели», которая пройдет с 18 по 24 июля. При этом блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» оценил всю программу организаторов. Также депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман, ранее назвавший Екатеринбург «центром гомосексуализма», назвал пикник мероприятием, которое выглядит забавным и логичным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге 18 июля началась «Традиционная неделя», организаторы которой прогремели за счет «Гомофобного пикника». Старт фестиваля был дан с проведения лекции «Мораль и нравственность в XXI веке». Мероприятие прошло в екатеринбургском клубе «Уральское возрождение», в качестве докладчиков выступили директор клуба Тимофей Казанцев и член общественно-политического движения «Содружество» Александр Назипов. Лекцию организаторы начали с того, что решили пояснить слушателям, что есть идея традиционных и нетрадиционных ценностей. Как пояснил Назипов, в первом случае базой является семья, религия и почитание предков, а во втором — отголоски либерализма, который придерживается лозунга Французской революции «Свобода, равенство и братство» и пытается продвигать свои идеи за счет поддержки различных меньшинств: расовых, сексуальных и иногда национальных. «Они смогли получить огромное количество последователей, а также крупную финансовую поддержку, чтобы поменять мироустройство. На данный момент главная битва человечества сторонниками нравственности проигрывается, поскольку леволиберальные круги решили ударить по самому важному из звеньев правой духовной обороны. Речь идет об институте семьи», — заявил Назипов. Он обратился к истории 2010-х годов, когда процветала «вся либеральная шиза и олигофрения», которые продвигали идею, где не стоит лезть в постель к тем, кто поддерживается гомосексуализма. По словам спикера, после легализации однополых браков и парадов в поддержку ЛГБТ «машина освобождения угнетенных не остановилась» и начала поддерживать расовые меньшинства. В целом, по ходу выступления лектор уделял много внимания теме гомосексуализма. Например, во время своего выступления он подчеркнул, что слово «любовь» мало применима к тем, кто любит свой пол. «Этимологически слово „любовь“ появилось от слова „либидо“ и „любо“, но есть и еще одна трактовка — сокращение „люди бога ведают“. И достаточно вспомнить, что в „Ветхом завете“ в „Книге бытия“ в 19 главе четко описывается уничтожение Богом Содома и Гоморра. Главным грехом жителей Содома был гомосексуализм. Также, когда сторонники [однополых браков] употребляют слово „любовь“, они забывают, что само оправдание гомосексуализма дико с точки зрения биологии», — подытожил Назипов. Тимофей Казанцев после исторического экскурса предложил единственный способ справиться с нравственной и моральной деградацией общества — при помощи религии. По его мнению, она должна стать цементирующей основой российского народа в ближайшем будущем. «Нам необходимо повысить роль церкви на государственном уровне. Я считаю, что нам нужно поднимать эти вопросы во всех самых высоких кабинетах. Вопросы в том числе о том, как двигаться от светского государства к государству более религиозному», — заявил Казанцев. Также молодой человек подчеркнул, что обе стороны — и ценители традиционных ценностей, и любители нетрадиционных, пытаются воспитать общество с детских пеленок. «Церковь же предлагала ввести в школы основы православного воспитания, и этот предмет уже даже был введен. Но я, как школьный учитель, прекрасно понимаю, как эти уроки построены. Школа относится к ним очень халатно», — сообщил спикер. Здесь его поддержал Назипов., который обратил внимание, что на основах православия и светской этики детям ставят «пятерку» за то, что они вообще пришли на урок. При этом Казанцев рассказал, что изначально православная церковь предполагала, что подобные уроки будут рассказывать о ценностях, на основе которых строилось российское государство. «То, что это извратили — это уже другой вопрос. Мы говорим о том, что нужно вернуться к первоначальной задумке: объяснять детям и студентам, что такое православие», — резюмировал молодой человек. Однако с этим мнением не согласился один из слушателей, который сделал вывод из выступления спикеров, что они отрицают заслуги либерализма. «Скажите, пожалуйста, как объяснить такой факт, что, когда церковь безраздельно распутствовала в обществе в период Средних веков, существовали очень жестокие казни? А тот самый либерализм, который сводится к гомосексуализму, создал верховенство права, институт защищающий человека от произвола власти, презумпцию невиновности? Вы призываете к теократии, а еще Гегель говорил, что это опасно, хотя он был консерватором», — заявил один из гостей встречи. После этого на лекции развернулась долгая дискуссия о том, что же все-таки должно главенствовать в обществе, чтобы избежать кризиса русской нравственности: либерализм или консерватизм, религия или наука. По итогу лекции, дискутирующие не пришли к единому мнению, но все гости разошлись на позитивной ноте. Движение «Белые в городе» 14 июля объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге в рамках «Традиционной недели», которая пройдет с 18 по 24 июля. При этом блогер Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» оценил всю программу организаторов. Также депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман, ранее назвавший Екатеринбург «центром гомосексуализма», назвал пикник мероприятием, которое выглядит забавным и логичным.