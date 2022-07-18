США пригрозили Ирану санкциями за передачу России беспилотников

19 июля 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Госдеп США пригрозил Ирану санкциями за помощь России Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и их союзники применят новые санкции в случае передачи России иранских беспилотников. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — приводит слова американского чиновника ТАСС. Белый дом предполагает, что Иран планирует передать России до нескольких сотен военных беспилотных летательных аппаратов, ранее заявлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Газета Washington Post писала, что власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США и их союзники применят новые санкции в случае передачи России иранских беспилотников. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — приводит слова американского чиновника ТАСС. Белый дом предполагает, что Иран планирует передать России до нескольких сотен военных беспилотных летательных аппаратов, ранее заявлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Газета Washington Post писала, что власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана.