Кадыров назвал «боевой клич» бегущих с поля боя бойцов ВСУ

19 июля 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Кадыров раскрыл новый клич у «бандеровцев и нациков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У бойцов ВСУ, которые все чаще сбегают с поля боя, появился новый «боевой клич». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «„Тикаем, пацаны!“ — такой клич стал широко распространяться среди представителей бандеровцев, нациков и шайтанов, которые пытаются противостоять российским военнослужащим на территории Донбасса», — написал Кадыров в telegram-канале. Он доложил, что сдавшиеся украинские бойцы, пускаясь в бегство, оставляют «многочисленные трофеи в виде оружия и боеприпасов, а также свои хорошо укрепленные позиции». Глава Чечни отметил, что тем, кому удалось сбежать, останутся живыми до «следующего боевого контакта». «А кто не успел, тому наши мужественные воины выписывают билет в один конец, не отходя от кассы, к их бандеровскому вдохновителю», — добавил он. Рамзан Кадыров подчеркнул, как бы «нацики и бандиты всех мастей» не пытались сбежать и «сохранить свое никчемные души, все равно настанет час расплаты за их бесчинства и издевательства над жителями Донбасса». Он пообещал, что чеченские подразделения настигнут каждого, кто причастен к преступлениям на территории ДНР и ЛНР. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

У бойцов ВСУ, которые все чаще сбегают с поля боя, появился новый «боевой клич». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «„Тикаем, пацаны!“ — такой клич стал широко распространяться среди представителей бандеровцев, нациков и шайтанов, которые пытаются противостоять российским военнослужащим на территории Донбасса», — написал Кадыров в telegram-канале. Он доложил, что сдавшиеся украинские бойцы, пускаясь в бегство, оставляют «многочисленные трофеи в виде оружия и боеприпасов, а также свои хорошо укрепленные позиции». Глава Чечни отметил, что тем, кому удалось сбежать, останутся живыми до «следующего боевого контакта». «А кто не успел, тому наши мужественные воины выписывают билет в один конец, не отходя от кассы, к их бандеровскому вдохновителю», — добавил он. Рамзан Кадыров подчеркнул, как бы «нацики и бандиты всех мастей» не пытались сбежать и «сохранить свое никчемные души, все равно настанет час расплаты за их бесчинства и издевательства над жителями Донбасса». Он пообещал, что чеченские подразделения настигнут каждого, кто причастен к преступлениям на территории ДНР и ЛНР. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.