В ООН предрекли завершение переговоров по украинскому зерну

19 июля 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Олег Кобяков отметил, что переговоры идут достаточно успешно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Переговоры по украинскому зерну близки к завершению. В этом уверен директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков. «Сейчас мировые СМИ примолкли на эту тему, а это свидетельство того, что переговоры идут достаточно успешно и близки к завершению. Их успешный финал — вопрос политики и политической воли», — сказал Кобяков, комментируя соответствующие переговоры, передает РБК. Он отметил, что сейчас стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. По его словам, там остается около 5 млн тонн зерна. При этом зерно уже куплено, его ожидает потребитель, подчеркнул глава бюро ФАО в Москве. Кроме того, по оценке Кобякова, в мире ожидается урожай на уровне прошлого года. По его прогнозам, этого объема должно хватить для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров. Он подчеркнул, что выпадающие объемы будут замещены объемами других производителей. «Проблема в том, что цена пшеницы будет расти», — заключил он. Ранее в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна, поставки которого осложнились из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В них приняли участие делегации Украины, России, Турции и ООН. По итогам переговоров был утвержден документ о безопасном «коридоре» для вывоза зерна. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Переговоры по украинскому зерну близки к завершению. В этом уверен директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков. «Сейчас мировые СМИ примолкли на эту тему, а это свидетельство того, что переговоры идут достаточно успешно и близки к завершению. Их успешный финал — вопрос политики и политической воли», — сказал Кобяков, комментируя соответствующие переговоры, передает РБК. Он отметил, что сейчас стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. По его словам, там остается около 5 млн тонн зерна. При этом зерно уже куплено, его ожидает потребитель, подчеркнул глава бюро ФАО в Москве. Кроме того, по оценке Кобякова, в мире ожидается урожай на уровне прошлого года. По его прогнозам, этого объема должно хватить для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров. Он подчеркнул, что выпадающие объемы будут замещены объемами других производителей. «Проблема в том, что цена пшеницы будет расти», — заключил он. Ранее в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна, поставки которого осложнились из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В них приняли участие делегации Украины, России, Турции и ООН. По итогам переговоров был утвержден документ о безопасном «коридоре» для вывоза зерна.