18 июля 2022

В ООН предрекли завершение переговоров по украинскому зерну

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
Олег Кобяков отметил, что переговоры идут достаточно успешно Фото:
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Переговоры по украинскому зерну близки к завершению. В этом уверен директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков.

«Сейчас мировые СМИ примолкли на эту тему, а это свидетельство того, что переговоры идут достаточно успешно и близки к завершению. Их успешный финал — вопрос политики и политической воли», — сказал Кобяков, комментируя соответствующие переговоры, передает РБК.

Он отметил, что сейчас стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. По его словам, там остается около 5 млн тонн зерна. При этом зерно уже куплено, его ожидает потребитель, подчеркнул глава бюро ФАО в Москве. Кроме того, по оценке Кобякова, в мире ожидается урожай на уровне прошлого года. По его прогнозам, этого объема должно хватить для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров. Он подчеркнул, что выпадающие объемы будут замещены объемами других производителей. «Проблема в том, что цена пшеницы будет расти», — заключил он.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна, поставки которого осложнились из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В них приняли участие делегации Украины, России, Турции и ООН. По итогам переговоров был утвержден документ о безопасном «коридоре» для вывоза зерна.

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Переговоры по украинскому зерну близки к завершению. В этом уверен директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков. «Сейчас мировые СМИ примолкли на эту тему, а это свидетельство того, что переговоры идут достаточно успешно и близки к завершению. Их успешный финал — вопрос политики и политической воли», — сказал Кобяков, комментируя соответствующие переговоры, передает РБК. Он отметил, что сейчас стоит острая проблема вывоза украинского зерна из портов. По его словам, там остается около 5 млн тонн зерна. При этом зерно уже куплено, его ожидает потребитель, подчеркнул глава бюро ФАО в Москве. Кроме того, по оценке Кобякова, в мире ожидается урожай на уровне прошлого года. По его прогнозам, этого объема должно хватить для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров. Он подчеркнул, что выпадающие объемы будут замещены объемами других производителей. «Проблема в том, что цена пшеницы будет расти», — заключил он. Ранее в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна, поставки которого осложнились из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В них приняли участие делегации Украины, России, Турции и ООН. По итогам переговоров был утвержден документ о безопасном «коридоре» для вывоза зерна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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