18 июля 2022
17 июля 2022

Житель Мегиона, избивший женщину, обвинен по второй статье

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
На избившего в подъезде женщину жителя Мегиона завели второе уголовное дело Фото:

На жителя Мегиона, избившего женщину в подъезде, заведено второе уголовное дело. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».

«В отношении мужчины, который угрожал убийством своей бывшей сожительнице, дознавателем ОМВД России по г. Мегиону возбуждено еще одно уголовное дело», — сообщает пресс-служба полиции. В происшествии обнаружены признаки, попадающие под действия статьи «Истязания».

Ранее URA.RU рассказало что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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На жителя Мегиона, избившего женщину в подъезде, заведено второе уголовное дело. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры». «В отношении мужчины, который угрожал убийством своей бывшей сожительнице, дознавателем ОМВД России по г. Мегиону возбуждено еще одно уголовное дело», — сообщает пресс-служба полиции. В происшествии обнаружены признаки, попадающие под действия статьи «Истязания». Ранее URA.RU рассказало что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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