Житель Мегиона, избивший женщину, обвинен по второй статье

На избившего в подъезде женщину жителя Мегиона завели второе уголовное дело Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На жителя Мегиона, избившего женщину в подъезде, заведено второе уголовное дело. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Югры».

«В отношении мужчины, который угрожал убийством своей бывшей сожительнице, дознавателем ОМВД России по г. Мегиону возбуждено еще одно уголовное дело», — сообщает пресс-служба полиции. В происшествии обнаружены признаки, попадающие под действия статьи «Истязания».

Ранее URA.RU рассказало что в Мегионе мужчина напал на девушку в подъезде, избивая ее руками и ногами. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».