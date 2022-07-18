Оценить работу и полежать на ней можно будет с 19 июля по 21 августаФото: корреспондент URA.RU
Жители Екатеринбурга в течение ближайшего месяца смогут полежать на 10-метровом плетеном ковре из переработанной ветоши. Очередной арт-объект презентовали организаторы фестиваля «ЧО». Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Ковер „Вытирайте ноги“ сделан из старых рекламных баннеров „Атомстройкомплекса“. Он пролежит возле Ельцин Центра около месяца — с 19 июля по 21 августа, а после, возможно, переместиться в другое место», — сообщает корреспондент. Весит работа около 100 килограмм. Художник же решил остаться анонимным, но подчеркнул, что при создании вдохновился практикой переработки старых вещей у бабушек.
Руководитель фестиваля Никита Харисов уже успел полежать на ковре
Фото: корреспондент URA.RU
Диаметр арт-объекта составляет 10 метров
Фото: корреспондент URA.RU
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Жители Екатеринбурга в течение ближайшего месяца смогут полежать на 10-метровом плетеном ковре из переработанной ветоши. Очередной арт-объект презентовали организаторы фестиваля «ЧО». Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Ковер „Вытирайте ноги“ сделан из старых рекламных баннеров „Атомстройкомплекса“. Он пролежит возле Ельцин Центра около месяца — с 19 июля по 21 августа, а после, возможно, переместиться в другое место», — сообщает корреспондент. Весит работа около 100 килограмм. Художник же решил остаться анонимным, но подчеркнул, что при создании вдохновился практикой переработки старых вещей у бабушек. Фестиваль «ЧО» пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь, за это время художники создадут восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». Среди них организаторы анонсировали такие работы, как городские идолы, посвященные кошкам и собакам, техногенное гнездо, портал и многое другое. Первая работа появилась в середине июня, когда художница Олеся Ильенок заменила и доработала арт-проекты уличных художников Тимы Ради, Покраса Лампаса и Ильи Мозги.