Курганские полицейские задержали 21-летнего вандала, разбившего остановку в Куртамыше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские полицейские задержали вандала, разбившего стеклянную остановку в Куртамыше. За порчу городского имущества ему грозит арест до трех месяцев, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Участковый уполномоченный полиции и инспектор по делам несовершеннолетних установили и задержали по подозрению в порче имущества жителя города Куртамыша 2001 года рождения. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек признался в содеянном и раскаялся в своем поступке», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, ночью 7 июня парень дважды пнул стекло остановки, после чего скрылся. При этом он был в нетрезвом состоянии. Ущерб, причиненный вандалом, составил десять тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что задержанный нигде не работает.

Ранее URA.RU писало, что в Куртамыше вандалы дважды разбили стекло остановочного павильона. Новое стекло простояло всего две недели. Глава муниципального округа Андрей Гвоздев призвал горожан помочь в борьбе с вандализмом. В мае в Кургане вандалы сломали почти все новые остановки. По данным мэрии, были сломаны 23 остановочных комплекса. Ущерб составил около 400 тысяч рублей.

В Куртамыше (Курганская область) полицейские поймали вандала, разбившего стеклянную остановку фото: пресс-служба УМВД по Курганской области