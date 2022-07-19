Зеленский сменил глав СБУ в регионах Украины

В Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях сменились главы Управления Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующие распоряжения отдал президент Украины Владимир Зеленский. Его указы опубликованы на официальном сайте главы государства.
«Назначить начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Александра Куца, в Сумской области — Эдуарда Федорова, в Полтавской — Ивана Рудницкого, в Закарпатской — Евгения Борзилова, в Днепропетровской — Сергея Лысака. Их предшественников отстранить», — следует из указов Зеленского.
Ранее Зеленский объявил кадровую чистку в рядах СБУ. Перед этим он отстранил от должности главу службы Ивана Баканова из-за участившихся случаев госизмен среди сотрудников СБУ.
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