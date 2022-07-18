Зеленский заявил о кадровой чистке в СБУ

19 июля 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

Зеленский готовится уволить 28 сотрудников СБУ Фото: Официальный сайт президента Украины В Службе безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы. Об это заявил президент страны Владимир Зеленский. «Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины — проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Однако позднее он заявил, что они отстранены от своих должностей на время расследования. Сенатор Андрей Клишас предполагал, что от киевского режима убежали те, кто был ранее там на побегушках, денацификация дошла до верхушки Киева. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Службе безопасности Украины (СБУ) проводится кадровая ревизия, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц из-за неудовлетворительных результатов работы. Об это заявил президент страны Владимир Зеленский. «Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины — проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Однако позднее он заявил, что они отстранены от своих должностей на время расследования. Сенатор Андрей Клишас предполагал, что от киевского режима убежали те, кто был ранее там на побегушках, денацификация дошла до верхушки Киева.