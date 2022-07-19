СМИ: ЕС введет санкции против Собянина, Безрукова и Машкова

19 июля 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Владимир Машков попал в санкционный список Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз намерен ввести персональные санкции против мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безруков и Владимира Машкова, а также против главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает агентство Euobserver. «Новый черный список нацелен на 47 физических и восемь юридических лиц, а также на запрет импорта российского золота. В список входят Сергей Собянин, два российских актера (Сергей Безруков и Владимир Машков), и российский магнат, председатель Ростеха Сергей Чемезов. Под санкции также попадет байкерская банда „Ночные волки“», — пишет Euobserver. Евросоюз ввел масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС также ввел персональные санкции против сотен российских чиновников, журналистов, общественных деятелей и олигархов. Россия в ответ ввела зеркальные санкции против граждан США и Евросоюза.

Евросоюз намерен ввести персональные санкции против мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безруков и Владимира Машкова, а также против главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает агентство Euobserver. «Новый черный список нацелен на 47 физических и восемь юридических лиц, а также на запрет импорта российского золота. В список входят Сергей Собянин, два российских актера (Сергей Безруков и Владимир Машков), и российский магнат, председатель Ростеха Сергей Чемезов. Под санкции также попадет байкерская банда „Ночные волки“», — пишет Euobserver. Евросоюз ввел масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС также ввел персональные санкции против сотен российских чиновников, журналистов, общественных деятелей и олигархов. Россия в ответ ввела зеркальные санкции против граждан США и Евросоюза.