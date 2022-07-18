В массовой гибели стариков виноват тюменский спасатель

Бывший сотрудник МЧС Павел Тигеев был признан виновным в халатности, повлекшей смерть двух и более человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшего старшего госинспектора пожарного надзора Тюменской области Павла Тигеева признали виновным по ч.3 ст. 293 УК РФ — халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц, и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Об этом из зала Тюменского районного суда сообщил корреспондент URA.RU Денис Моргунов. По версии следствия, Тигеев знал о существовании нелегального пансионата для пожилых людей в поселке Боровском, но не стал его закрывать. В 2021 году при пожаре там погибли 7 человек.

«Павла Тигеева приговорили к 3 годам лишения свободы условно» — сообщил журналист URA.RU из зала судебных заседаний.

Днем ранее Тюменский районный суд приговорил хозяйку нелегального пансионата Ольгу Вильямсон к 6 годам колонии общего режима. Следствием установлено, что во время пожара она не сказала спасателям, что в горящем доме находятся люди.

Ранее URA.RU писало о том, что 9 января 2021 года в поселке Боровском Тюменского района произошел пожар, в котором погибли 7 человек. Как выяснилось позже, сгоревший частный дом использовался в качестве нелегального пансионата для пожилых людей. Его хозяйка Ольга Вильямсон была задержана в тот же день и на время следствия помещена в СИЗО.

По версии следствия, бывший сотрудник МЧС Павел Тигеев знал о существовании нелегального пансионата для пожилых в поселке Боровском, но не стал сообщать об этом начальству Фото: Денис Моргунов © URA.RU