Тюменка получила 6 лет тюрьмы за смерть семи стариков

Хозяйку нелегального пансионата для пожилых Ольгу Вильямсон приговорили к 6 годам колонии общего режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский районный суд приговорил Ольгу Вильямсон, хозяйку частного дома престарелых, в котором при пожаре погибли 7 человек, к 6 годам колонии общего режима. Об этом с места событий сообщил журналист URA.RU Денис Моргунов. Трагедия в нелегальном пансионате произошла 9 января 2021 года.

«Ольгу Вильямсон приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом 2 млн 89 тыс. рублей», — сообщил журналист URA.RU из зала судебных заседаний.

Пожар в частном секторе поселка Боровский произошел вечером 9 января 2021 года. В огне погибли 7 человек. Как выяснилось позже, в сгоревшем доме располагался нелегальный частный пансионат для пожилых людей, хозяйкой которого была Вильямсон. Она была задержана в тот же день и на время следствия помещена в СИЗО. Позже Вильямсон неоднократно жаловалась на условия содержания в изоляторе и просила отправить ее под домашний арест, однако суд ей в этом отказал.

По версии следствия, о существовании нелегального пансионата в частном доме в поселке Боровский знал старший госинспектор пожарного надзора Тюменской области Павел Тигеев. Однако никаких действий для того, чтобы его закрыть, он предпринимать не стал. Мужчина обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Ему грозит до семи лет лишения свободы.