Пермский завод заподозрили в связях с оппозицией

Сотрудники «Губахинского кокса» пошли на выборы под флагам КПРФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОАО «Губахинский кокс» выдвинуло своих сотрудников на выборы в думу Губахи от партии КПРФ. Они составят конкуренцию кандидатам от «Единой России» и действующим депутатам. Информация об этом содержится в документах крайизбиркома.

«Если выдвижение от КПРФ — это спланированная акция, то здесь используется тренд прошлой избирательной кампании, эксплуатируются протестные настроения под флагом коммунистов», — говорит источник URA.RU в Губахе. Он отмечает, что, если «Губахинскому коксу» удастся провести пять кандидатов, то они смогут блокировать квалифицированное большинство в думе. В том числе, в процессе выбора будущего главы. И добавляет, что в результате «Губахинский кокс» может также пошатнуть первенство компании «Метафракс» в местной политике.

В округе №11 против сотрудницы «Метафракс Кемикалс» Анастасии Вольф идет слесарь «Губахинского кокса» Андрей Никитин. В округе №7 с действующим депутатом и директором местного управления по ГО и ЧС Дмитрием Губенко будет бороться транспортировщик «Губахинского кокса» Валентина Патрушева. В округе №14 дозировщик завода Наталья Калашникова составит конкуренцию специалисту по GR «Метафракс Кемикалс» Ольге Еске. В округе №8 сотрудники «Кокса» будут бороться между собой: победу на праймериз «Единой России» здесь одержал специалист по IT Игорь Воеводин. Против него от КПРФ выступит машинист Наталья Журавлева.

Еще один сотрудник завода, старший контролер КПП Дмитрий Шитов пошел самовыдвиженцем в округе №15. Он составит конкуренцию действующему депутату Андрею Пальчуну. Также «Губахинский кокс» на выборах представляет действующий депутат думы, заместитель главного инженера Алексей Сизов. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова отказалась от комментариев, сославшись на отпуск.

В пресс-службе ОАО «Губахинский кокс» (находится в корпоративном управлении АО «Стройсервис», Кемеровская область) URA.RU сообщили, что завод занимается исключительно решением производственных задач и к политике и политическим партиям никакого отношения не имеет. «На предприятии работает 1400 человек, коллектив — один из самых больших в городе. И завод не отслеживает, чем занимаются сотрудники в нерабочее время, если эта деятельность не противоречит закону», — отметили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что у пермских коммунистов возникли проблемы с кандидатами на выборы. В партийные списки включили людей с судимостями, в том числе, за совершение тяжких преступлений. Выборы в думу Губахи пройдут в сентябре.

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